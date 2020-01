Napoli, pietre di inciampo: la comunità ebraica diserta la cerimonia del Comune (Di domenica 5 gennaio 2020) Diventano “pietre della discordia” le “Stolpersteine” che saranno installate a Napoli in memoria delle vittime del nazi-fascismo. Una dura presa di posizione è stata assunta dalla comunità ebraica per l’annunciata presenza alla cerimonia di inaugurazione di martedì prossimo dell’assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Eleonora di Majo, accusata di aver espresso – prima di essere nominata assessore della giunta de Magistris – posizioni contrarie allo Stato di Israele. “Le mie erano affermazioni per quanto aveva fatto Netanyahu – dice – ma la mia posizione contraria alle politiche di apartheid del governo israeliano (rpt, e non allo Stato d’Israele) non è assolutamente essere antisemita. Davvero non capisco il perché di questa sovrapposizione pericolosa”. Perché è di antisemitismo l’accusa che le ... Leggi la notizia su ildenaro

