Napoli la guerra dello Stadio San Paolo. Sfida all’Inter senza tifosi (Di domenica 5 gennaio 2020) L'anno calcistico solare comincia in salita per il Napoli. Gli azzurri sono attesi da un calendario durissimo e non potranno contare sul sostegno dello Stadio San Paolo. La diserzione dei tifosi rende ancora più difficile la rimonta quasi impossibile degli uomini di Gattuso. Ai problemi di classifica, di formazione a causa di tante defezioni illustri, all'oggettiva difficoltà di affrontare in venti giorni tre delle squadre più forti del torneo il Napoli aggiunge anche il macigno dello Stadio San Paolo. Contro l'Inter ci sarà un discreto pubblico, ma lontanissimo dal pienone delle grandi occasioni. Allo Stadio San Paolo l'assenza più vistosa sarà quelli dei gruppi più caldi della tifoseria che - salvo ripensamenti dell'ultima ora - diserteranno gli spalti. Questi tifosi oltre che scoraggiati dai pessimi risultati azzurri in Campionato contestano l'applicazione delle nuove norme ... Leggi la notizia su optimaitalia

repubblica : Napoli, dottoressa aggredita in ospedale e un petardo contro l'ambulanza. La Croce rossa: 'Peggio che in guerra' [a… - LaRoRy1 : Aviano Sigonella Vicenza Pisa Gaeta Napoli Gricignano di Aversa S.Vito dei Normanni Niscemi Basi ???? in Italia ???? Co… - Solocarmen1 : @ILoveFunnyCats_ @agambella @Ilconservator @RRobitt2011 @JoeAmendolara @Pat_Zago @myriam81 @puresoulfree… -