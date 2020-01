Napoli, il bus fantasma del fine settimana: “Sono 2 ore che aspettiamo” (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I disservizi dell’Anm si fanno sempre più paradossali e se in settimana i cittadini protestano rumorosamente, un clima di arrendevolezza si palesa invece, il sabato e la domenica. Durante il fine settimana, i mezzi sono ridotti e le attese aumentano. In particolare la linea 601, che collega Garibaldi a Poggioreale, ha raggiunto questa domenica, quasi due ore di ritardo. Dalle 13.15 alle 15.00 alla fermata c’è stato un vuoto totale: “Ormai è così, la domenica uno si può pure dimenticare di arrivare a casa per il pranzo, è un’ora e mezza che aspettiamo il 601, – ha raccontato un utente – saranno andati a mangiare anche gli autisti.” Spesso nel week end le corse si diradano al punto da scomparire completamente, e se il rinforzo, fortemente voluto dai cittadini, per la linea R2 è servito ad assicurare la tratta anche nei giorni festivi, ... Leggi la notizia su anteprima24

Notiziedi_it : Napoli, ecco «Bus theater»: spettacoli itineranti in scena nei quartieri - Cede66De : RT @marcimarti17: Te ne andasti di sera, lo seppi alle 8.34 del 5 gennaio. Il cielo a Napoli era azzurrissimo e col sole, faceva freddo. Qu… - grava1995 : @anmnapoli Invece di migliorare servio 601 o tram, e mettere linea cittadella-Tavernanova-Napoli spremete un serviz… -