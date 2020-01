Napoli, Gattuso: “Voglio riportare l’entusiasmo al San Paolo” (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Dovremo correre tanto, saper lottare e anche soffrire”. Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, indica la strada e snocciola i suoi intenti alla vigilia del match contro l’Inter. Affrontiamo una grandissima squadra, tra le più forti in Italia con un allenatore che ha cambiato la mentalità della squadra. Conte ha dato all’Inter un’anima ed una solidità che io spero di poter dare al Napoli”. Sulla partita contro l’inter ha commentato: “Non dobbiamo pensare al ciclo terribile, ma alla partita di domani. Andare oltre non sarebbe produttivo. La nostra gara è quella contro l’Inter, bisogna pensare solo a domani perchè ci vorrà una prestazione quasi perfetta”. “Se ripetiamo la stessa prestazione di Reggio Emilia col Sassuolo allora rischiamo tanto. Bisogna tenere bene il campo, essere ... Leggi la notizia su anteprima24

