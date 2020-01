Napoli, allarme rifiuti: cumuli di immondizia sui marciapiedi dal centro alla periferia (Di domenica 5 gennaio 2020) “La città è impresentabile. Ovunque, dal centro alla periferia, cumuli e cumuli di rifiuti occupano marciapiedi e strade. Questo non sembra spingere i cittadini a diventare più civili. Gli stessi provano sdegno di fronte a determinati spettacoli ma poi tornano a conferire i rifiuti in modo anarchico”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi. “Nell’area a Nord di Napoli tra Casoria e San Pietro a Patierno – sottolinea – i marciapiedi sono invasi da qualunque tipo di scarto, c’è l’impensabile. Anche in pieno centro, nella Sanità, la casa di Totò è circondata da spazzatura e vari strati di sacchetti, un cumulo in costante crescita. Non se la passa meglio il Vomero, da Piazza Fuga a via Mario Fiore; piazza Cavour ai limiti della praticabilità tra incuria, degrado e vandalismo; via Duomo, il Chiatamone dove alle ... Leggi la notizia su ildenaro

