Napoli, 19enne muore per arresto cardiaco: “Ambulanza dopo un’ora” (Di domenica 5 gennaio 2020) Un arresto cardiaco a 19 anni, poi la fine: la morte di una giovane, a San Giorgio a Cremano, è una vicenda intrisa di dolore e sgomento, ma anche di rabbia per il presunto ritardo nei soccorsi. Secondo quanto avrebbero dichiarato alcuni parenti, infatti, l’ambulanza sarebbe arrivata un’ora dopo la richiesta. Occhi puntati sulla carenza di personale: sui social il commento sulla vicenda da parte del presidente SIS 118, Mario Balzanelli, e del sindaco Giorgio Zinno. 19enne in arresto cardiaco: bufera sui ritardi nei soccorsi Una ragazza di 19 anni è morta per arresto cardiaco a San Giorgio a Cremano (Napoli). Intorno alla tragedia è scoppiata una bufera relativa al presunto ritardo dell’ambulanza, che sarebbe giunta sul posto dopo circa un’ora. Mario Balzanelli, presidente della Società Italiana Sistema (SIS) 118, su Facebook ha espresso il suo punto di vista sull’accaduto, ... Leggi la notizia su thesocialpost

SkyTG24 : #Napoli, 19enne muore per arresto cardiaco: “Ambulanza dopo un'ora” - AlsinaJuana : RT @SkyTG24: #Napoli, 19enne muore per arresto cardiaco: “Ambulanza dopo un'ora” - MarekNapoli : RT @SkyTG24: #Napoli, 19enne muore per arresto cardiaco: “Ambulanza dopo un'ora” -