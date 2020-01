Morto suicida Franco Ciani, cantante ed ex marito di Anna Oxa. Si è ucciso con un sacchetto di plastica (Di domenica 5 gennaio 2020) Morto suicida Franco Ciani, cantante ed ex marito di Anna Oxa È Morto suicida Franco Ciani, 62 anni, musicista, cantante, autore e produttore. Ciani, ex marito della star Anna Oxa, è Morto suicida in un hotel di Fidenza, in Emilia Romagna. Il suicidio di Ciani sarebbe avvenuta nella serata di giovedì, ma il suo corpo è stato ritrovato dalla cameriera dell’albergo la mattina di venerdì. La donna ha bussato invano alla porta dell’albergo e quando ha aperto si è trovata davanti il cadavere. Franco Ciani era autore di grandi successi come Ti lascerò, la canzone che vinse Sanremo nel 1989, cantata proprio da Anna Oxa e da Fausto Leali, e Tutti i brividi del mondo. Franco Ciani aveva sposato Anna Oxa quando la cantante aveva appena 19 anni (lui invece ne aveva 22). Dopo il loro divorzio non aveva avuto più rapporti con l’ex moglie, che si è risposata altre due volte. Si ... Leggi la notizia su tpi

