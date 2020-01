Morto il cantante Franco Ciani, primo marito di Anna Oxa (Di domenica 5 gennaio 2020) È Morto Franco Ciani, 62 anni, cantautore italiano che era stato sposato con Anna Oxa. L'uomo si sarebbe suicidato, scrive Il Corriere della Sera, spiegando che il corpo è stato ritrovato senza vita in una camera d'albergo di Fidenza venerdì mattina. Ciani era sommerso dai debiti e per questo erano stati pignorati i diritti Siae sulle sue canzoni. Il legame con Anna Oxa Il nome di Ciani è legato a quello di Anna Oxa, per cui aveva scritto "Tutti i brividi del mondo" e "Ti lascerò vivere" (canzone cantata con Fausto Leali e vincitrice del Festival di Sanremo 1989). Ciani e la Oxa sono stati legati non solo artisticamente: nel 1982 si erano anche sposati. Leggi la notizia su tg24.sky

