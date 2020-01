Morto Alessandro Cocco, re dei presenzialisti in tv. Era diventato padre a 75 anni (Di domenica 5 gennaio 2020) Alessandro Cocco era il re dei presenzialisti tv, onnipresente nel pubblico in ogni trasmissione di punta, a tal punto da essere riconosciuto come tale e da averne fatto una vera e propria professione. È Morto a 78 anni, il 4 gennaio 2020, con una citazione nel Guinness dei Primati (10.063 presenze e, repliche comprese, 33.194 passaggi tv al 31 dicembre 2016) e un posto sull'Enciclopedia della Televisione. Leggi la notizia su tv.fanpage

