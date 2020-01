Morto a 78 anni Alessandro Cocco, storico presenzialista tv (Di domenica 5 gennaio 2020) Morto il 4 aprile 2020 all’età di 78 anni, Alessandro Cocco era il più famoso presenzialista tv. La sua passione lo portò a fare di questa attività la sua professione e ottenne il Guinnes dei primati per le presenze televisive, 10.063 e 33.194 passaggi tv al 31 dicembre 2016. Il suo arrivo in televisione Nato nel 1942 a Valdagno, in provincia di Vicenza, Alessandro Cocco trascorreva più tempi in televisione che a casa con la sua vita da imprenditore. Apparì per la prima volta sul piccolo schermo mentre infilava una spina il 2 novembre 1976 nella trasmissione “Schiaffo e Bacio”, condotta da Raffaela Pisu e in onda a TeleAltoMilanese. La presenza mediatica gli offrì la possibilità di presenziare spesso come pubblico e di interpretare degli spot pubblicitari per la neo-nata emittente Antenna 3. Con il tempo la sua fama divenne così grande che è stato inserito ... Leggi la notizia su notizie

SkyTG24 : #Torino, clochard di circa 30 anni trovato morto: ipotesi assideramento - BignamiBignami : RT @usbsindacato: SEVEL/FCA: Non si può morire schiacciati dai carichi sul (di) lavoro: Venerdì 3 gennaio, nel reparto ' lastratura' della… - ESCOPOST1 : @marco_gervasoni @repubblica È più facile che riesca a trombarsela la mummia del Faraone morto 5000 anni fa, piutto… -