Morti 6 ragazzi: un auto li ha centrati in pieno. Tragedia nella provincia italiana: anche 11 feriti gravi (Di domenica 5 gennaio 2020) Terribile incidente in Valle Aurina dove all’1:15 di domenica 5 gennaio 2020 sono Morti 6 persone e rimaste ferite ben 11. Nel comune di 6mila abitanti della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, un centinaio i soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente. Naturalmente la macchina dei soccorsi si è mossa con rapidità impressionante, allestendo da subito un vero e proprio ospedale da campo nella strada teatro dell’incidente, quella che attraversa l’abitato di Lutago. In una tenda sono state effettuate le prime medicazioni; decine di mezzi soccorso hanno poi smistato i feriti negli ospedali di Innsbruck, Brunico, Bressanone e Bolzano. Valle Aurina si trova al confine con l’Austria ed area sciistica e per sport invernali. Proprio lo scorso fine settimana, tre tedeschi sono stati uccisi in un incidente valanghe in Alto Adige. Ma cosa è successo di preciso? Verso le ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

alexya_01 : RT @GiovaValentini: Un’altra strage dei pedoni nella notte: sei ragazzi morti e 11 feriti in Alto Adige. Occorre immediatamente una stretta… - xblunotte : RT @GiovaValentini: Un’altra strage dei pedoni nella notte: sei ragazzi morti e 11 feriti in Alto Adige. Occorre immediatamente una stretta… - rosatoeu : RT @GiovaValentini: Un’altra strage dei pedoni nella notte: sei ragazzi morti e 11 feriti in Alto Adige. Occorre immediatamente una stretta… -