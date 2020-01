Morte Soleimani, sale la tensione tra Usa e Iran. Teheran: “La rappresaglia è certa” (Di domenica 5 gennaio 2020) Si fa sempre più aspro lo scontro tra Usa e Iran dopo l'uccisione del generale Soleimani e l'attacco sferrato a una base Usa a Baghdad. La minaccia di Teheran: "Se le forze americane vogliono rimanere in vita, dovrebbero evacuare le loro basi militari nella regione e andarsene", ha detto il vice capo delle guardie rivoluzionarie, il generale Mohammadreza Naghdi. Leggi la notizia su fanpage

pietroraffa : #Salvini: 'Grazie Trump, eliminato terrorista islamico'. #DiBattista:'Raid usa vigliacco'. In queste dichiarazion… - Agenzia_Ansa : Evacuate le compagnie petrolifere in Iraq dopo l'uccisione del generale iraniano #Soleimani nell'attacco Usa a Bagh… - MediasetTgcom24 : Morte Soleimani, proteste davanti a Casa Bianca e in 70 città Usa #usa -