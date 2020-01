Mollie Fitzgerald l’attrice di Capitan America arrestata “Ha ucciso la madre” (Di domenica 5 gennaio 2020) Mollie Fitzgerald è stata arrestata per l’omicidio della madre, fissata una cauzione per 500.000 dollari l’attrice di Capitan America Mollie Fitzgerald è stata tratta in arresto per aver ucciso la madre. Comincia il 2020 nel modo peggiore la Fitzgerald è accusata di aver assassinato la propria mamma Patricia Fitzgerald di soli 68 anni. Il delitto è accaduto presso la città di Olathe, nel Kansas e, a quanto pare dalle prime voci, l’attrice di Capitan America avrebbe accoltellato uccidendo la madre. Mollie Fitzgerald è stata tratta in arresto il trentuno dicembre 2019, anche se si pensa che il delitto sia avvenuto diversi giorni prima. Secondo le prime indiscrezioni, la morte della madre risale all’incirca al 20 dicembre 2019. Oggi l’attrice è in galera presso il penitenziario della Contea di Johnson. E’ stata fissata una cauzione del valore di 500.000 $ per la sua ... Leggi la notizia su kontrokultura

