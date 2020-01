Moda capelli per il nuovo anno: il color liquirizia è di tendenza (Di domenica 5 gennaio 2020) Per la Moda capelli 2020 il color liquirizia è sicuramente di tendenza. A farlo diventare famoso in Italia è stato Federico Fashion Style che ha potuto “testarlo” sull’influencer Giulia De Lellis. Quest’ultima, come sappiamo, in fatto di tendenze la sa davvero lunga e dunque in molte sembrano aver molto apprezzato questa colorazione così unica. Scopriamo perciò per chi è adatta questa tendenza del momento e quali sono le sfumature che dona ai capelli. Moda capelli 2020: il color liquirizia fa tendenza Il color liquirizia è stato realizzato su Giulia De Lellis da Federico Fashion Style. Quest’ultimo, a Vogue, ha detto che “si tratta di una tonalità che all’apparenza potrebbe sembrare tradizionale“. A renderla unica è il gioco di luci, in quanto con il sole emergono sfumature in blu e in viola che rendono tale nuance per i capelli ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

