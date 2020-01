Milano, svaligiata la casa della top model Vittoria Ceretti: rubati vestiti e monili per 80mila euro (Di domenica 5 gennaio 2020) Si sono intrufolati nel suo appartamento del centro storico a Milano e hanno portato via in pochi minuti soldi, gioielli e vestiti per un valore di oltre 80mila euro. Vittima la top model italiana, lanciata da D&G, Vittoria Ceretti che ha denunciato il furto alla polizia: gli agenti sono sulle tracce dei ladri che potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Leggi la notizia su milano.fanpage

leggoit : Vittoria Ceretti, svaligiata la casa della top model a Milano: rubati abiti firmati e gioielli per 80mila euro - UnioneSarda : #Milano, svaligiata la casa della top model Vittoria Ceretti: bottino da 80mila euro - qn_giorno : #Milano, svaligiata la casa della top model Vittoria Ceretti -