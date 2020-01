Milano, sfregia con l’acido un 28enne conosciuto online: “Gli ha dato la caccia due giorni” (Di domenica 5 gennaio 2020) È quanto emerge dalle indagini sull'aggressione avvenuta ieri mattina a Milano. La donna è stata fermata nella notte a Genova dove è stata tradotta in carcere. Il ragazzo, vittima della stalker, è ancora ricoverato in ospedale per le gravi ustioni riportate. Leggi la notizia su milano.fanpage

telecitynews24 : ?? SFREGIA 28ENNE CON L'ACIDO A MILANO, LA DONNA RISIEDEVA NELL'ACQUESE ?? I Carabinieri di Acqui Terme hanno colla… -