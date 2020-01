Milano-Sanremo 2020, la corsa è davvero a rischio? Danneggiata la strada del Poggio: tra cancellazione e cambio di percorso (Di domenica 5 gennaio 2020) La Milano-Sanremo 2020 è a rischio a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla Liguria negli ultimi giorni, il maltempo ha provocato dei danni ingenti sulla strada che conduce al Poggio ovvero l’ultima difficoltà altimetrica della Classicissima di Primavera che è in programma per sabato 21 marzo. Mancano appena 75 giorni alla prestigiosa corsa di un giorno e i costi per ripararare la carreggiata sono molto elevati tanto che Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, ha richiesto la calamità naturale per il suo Comune e ha chiesto alla Regione Liguria di impegnarsi con il Governo in modo da ottenere dei fondi straordinari per fronteggiare i danni dell’ultima ondata di maltempo. A questo punto gli scenari sono tre: – Cancellare la Milano-Sanremo. Non disputare la corsa sarebbe un totale fallimento, dal 1907 a oggi soltanto in tre occasioni non è andata in scena: ... Leggi la notizia su oasport

