Milano: fermata la ragazza che ha aggredito 28enne con acido e spray urticante (Di domenica 5 gennaio 2020) AGGIORNAMENTO - Alle 3 della notte tra sabato e domenica è stata fermata a Genova Tamara Masia, la 43enne piemontese che nella mattinata di ieri ha aggredito in piazza Gae Aulenti a Milano un barista 28enne con spray al peperoncino e acido. La donna, che ora si trova in carcere a Genova, aveva conosciuto il ragazzo via Internet e aveva cominciato ad ossessionarlo. In seguito all’aggressione, il barista ha rimediato gravi ustioni alla guancia, al collo, alla spalla e alla mano sinistra, salvi gli occhi. Milano: ragazzo aggredito con spray al peperoncino e acidoFinisce male una colluttazione tra due ragazzi in centro a Milano. Una ragazza avrebbe spruzzato prima dello spray urticante e poi una sostanza che pare fosse dell’acido addosso ad un 28enne. Il giovane è stato ricoverato presso l’ospedale Fatebenefratelli ed ha riportato ustioni di primo grado al volto, di secondo grado al ... Leggi la notizia su blogo

Tg3web : A Milano una donna ha aggredito con un acido un giovane che aveva conosciuto su un sito di incontri. Lui ha ustioni… - Corriere : Fermata la donna che ha aggredito l’ex con l’acido: lo seguiva da giorni - HuffPostItalia : Aggredito con l'acido a Milano, fermata 47enne: aveva due denunce per stalking -