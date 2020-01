Milano, anziana trovata morta in un agriturismo: sul corpo segni di violenza (Di domenica 5 gennaio 2020) Una donna anziana è stata ritrovata senza vita in un agriturismo alle porte di Milano. Sul suo corpo, ritrovata da una dipendente della struttura, stando alle prime informazioni vi erano evidenti segni di violenza. Sul posto sono accorsi gli agenti della Mobile oltre alla Scientifica per i rilievi del caso. Leggi la notizia su milano.fanpage

