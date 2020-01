Milano, anziana trovata morta in agriturismo dalla figlia: era legata, sul corpo segni di violenza (Di domenica 5 gennaio 2020) Una donna di 90 anni è stata trovata morta attorno alle 10 di questa mattina a Milano all'interno di una vasta area in via Pescara 37 al 'Podere Ronchetto', dove sono in... Leggi la notizia su leggo

