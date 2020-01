Milan, Pioli: «Ibrahimovic è un giocatore insaziabile, non ha mai smesso di migliorarsi» (Di domenica 5 gennaio 2020) Milan, le parole del tecnico dei rossoneri che da qualche giorno ha accolto Ibrahimovic in squadra Potremmo vederlo già in campo lunedì perché Ibra è arrivato a Milano già pronto per mettersi in mostra. Anche il tecnico Pioli ha avuto modo di parlare con lo svedese e questo è il suo pensiero riportato da La Gazzetta dello Sport. «Ibrahimovic è un giocatore insaziabile, ha carisma e non ha mai smesso di migliorarsi e di aggiornarsi. Porterà entusiasmo, esperienza e tanta voglia di fare. La proprietà e i dirigenti mi hanno fatto un grande regalo, adesso dobbiamo essere bravi a sfruttare Ibra nel modo giusto, non usarlo come scudo, come ha giustamente detto Boban». CAMBIAMENTO – «Per dimenticare la brutta sconfitta contro l’Atalanta serve un cambiamento di rotta radicale, nessuno vince da solo. Ibra è Ibra, ma noi dobbiamo imparare ad essere il Milan, acquisendo quella convinzione ... Leggi la notizia su calcionews24

Vatenerazzurro1 : RT @Busno66: Ah... Però! Credevo che anche il Milan avesse un allenatore. Sarà contento Pioli! E anche gli altri calciatori che saranno giu… - FraPol2_2 : RT @milan_corner: Buongiornissimo amici ???? Oggi riparte il campionato, gasiamoci un po' con la vittoria del Milan di Pioli a Roma. Assist… - milannewsmondo : Pioli alla Gazzetta: “Con Ibrahimovic costruiamo il Milan… Ho trovato una situazione…” -