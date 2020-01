Migranti, economia e dossier che scottano: ecco il 2020 del Papa (Di domenica 5 gennaio 2020) Francesco Boezi Il 2020 di Papa Francesco sarà centrato sull'evento anti-capitalismo di Assisi, sulla pastorale dei Migranti, ma pure su importanti dossier interni L'anno di Papa Francesco è appena iniziato. La storia dello "schiaffo" può finire nel dimenticatoio. Adesso è tempo di svolte o almeno di tentativi. I retroscenisti hanno cercato di capire se la fedele cinese - quella dell'episodio tanto chiacchierato - fosse o no una cristiana perseguitata dai comunisti. Perché il focus sulla situazione dei cattolici in Cina è stato e rimarrà uno dei più dibattuti. Nel corso del 2020, l'accordo tra la Repubblica Popolare e il Vaticano andrà verificato per il secondo anno consecutivo. La "questione cinese" Il Papa a Pechino è divenuto una autorità religiosa riconosciuta e legittimata. Il vescovo di Roma può nominare i vescovi e istituire nuove diocesi. Si dice però che Roma, prima ... Leggi la notizia su ilgiornale

BagueraDaniela : Economia circolare, identità digitale di stato, migranti first, no rispetto FFOO... siamo molto vicini al punto di… - FI_economia : RT @ugocappellacci: Altri 94 #migranti sono arrivati in #Sardegna dal Nord Africa. Il Governo PD-5stelle continua con la politica dello str… -