Michele Zarrillo a Sanremo 2020: è il veterano del Festival (Di domenica 5 gennaio 2020) Michele Zarrillo partecipa al Festival di Sanremo 2020 ed è la sua 13sima volta sul palco dell'Ariston in gara. La prima partecipazione risale a Sanremo 1981 in una gara a categoria unica nella quale si piazzò ottavo con Su quel pianeta libero (vinse Alice con Per Elisa), quindi tornò al Festival 1982 con Una rosa blu, da decenni ormai tra i capisaldi del suo repertorio ma che all'epoca non arrivò alla finale (vinse Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni), ma al terzo tentativo, Sanremo 1988, gareggiò tra le Nuove Proposte e vinse con La notte dei pensieri. Il suo decennio al Festival si concluse con un 13esimo posto a Sanremo 1988 cantando Come un giorno di sole tra i Big.Michele Zarrillo a Sanremo 2020: è il veterano del Festival pubblicato su TVBlog.it 05 gennaio 2020 19:30. Leggi la notizia su blogo

tvblogit : Michele Zarrillo a Sanremo 2020: è il veterano del Festival - radiosiciliarse : MICHELE ZARRILLO - Quanto - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Michele Zarrillo - L'elefante e la farfalla -