Meteo Befana, l'irruzione artica porta le temperature sotto zero (Di domenica 5 gennaio 2020) Dopo il clima insolito delle feste natalizie, le temperature crollano. L’Epifania porta il gelo, dovuto a correnti di origine polare che restaureranno il clima tipicamente invernale. Il freddo sarà accompagnato dal bel tempo sulla maggior parte dell’Italia, con un rischio piogge molto basso.Si legge sul Meteo.itSulla Val Padana e nelle aree interne delle regioni centrali, sul gradino più alto del podio saliranno le temperature notturne che si attesteranno di alcuni gradi sotto lo zero e con la conseguente formazione di estese gelate. Ma il freddo farà la sua bella figura anche nelle ore diurne coinvolgendo praticamente tutto il Paese in particolare le regioni del medio e basso Adriatico e il Sud. Su queste zone infatti, i freddi venti provenienti dalle regioni polari, dilagheranno in forma più evidente e soffieranno a tratti anche forti ... Leggi la notizia su huffingtonpost

