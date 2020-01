Mercato Juventus, shopping in casa Barça: il nome (Di domenica 5 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus, oltre a cercare rinforzi per la seconda metà di stagione, pianifica l’annata successiva. Si guarda in Spagna, con un profilo recentemente finito sulla lista di Paratici. La trattativa è fattibile, anche se non manca la concorrenza di altissimo livello. I bianconeri studiano l’offensiva per giugno. Mercato Juve: è Dembelé il nome nuovo Secondo quanto riferito da “El Desmarque” Dembelé del Barcellona sarebbe l’identikit tracciato dalla Juve in vista della nuova stagione. L’interesse per Olmo e l’exploit di Ansu Fati complicano la permanenza del francese. Paratici osserva, ma sull’attaccante ci sono anche Chelsea, Liverpool, City, Atletico Madrid e Manchester United. L’asta è imminente, con la dirigenza forse pronta a sborsare una cifra succosa per l’esubero bluagrana. Leggi la notizia su juvedipendenza

