Mercato Juventus, Icardi pista percorribile: il motivo (Di domenica 5 gennaio 2020) Mercato Juventus – Mauro Icardi continua ad essere nei radar della Juventus. Il centravanti argentino piace a Paratici, che starebbe studiando la strategia adatta per strapparlo al Psg di Al-Khelaifi. I bianconeri non mollano la presa, e nel contratto del calciatore c’è una clausola che aprirebbe uno scenario inaspettato. Mercato Juve: ecco perché Icardi può dire no al Psg Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “CalcioMercato.com” nel contratto dell’attaccante sarebbe presente una clausola anti-Psg in vista della prossima sessione di Mercato. L’Inter detiene ancora il cartellino di “Maurito” e il riscatto sarebbe fissato a 70 milioni. Il giocatore, d’altra parte, attenderebbe i bianconeri dopo il flirt della scorsa estate. Paratici monitora la situazione, consapevole di potersi assicurare il bomber albiceleste. Leggi la notizia su juvedipendenza

