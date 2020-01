Meraviglie, la divulgazione “in jeans” di Alberto Angela conquista anche i telespettatori in vacanza. Prima puntata tra le ville di Capri e la Fontana di Trevi (Di domenica 5 gennaio 2020) Non che ci fossero dubbi, ma ancora una volta la divulgazione culturale chiara, semplice e diretta di Alberto Angela ha conquistato tutti, anche i telespettatori in vacanza. Davanti al piccolo schermo per “Meraviglie” c’erano 4.649.000 telespettator, il 23% di share. Numeri importanti contro cui dovrà scontrarsi sabato prossimo “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi. E il risultato del confronto non sarà del tutto scontato. La terza edizione di “Meraviglie” si conferma un viaggio tra opere, luoghi, opere di ingegneria che testimoniano la creatività e l’ingegno degli italiani. Il sottotitolo della trasmissione “La penisola dei tesori” non è un caso, perché sono ben 55 i siti nel nostro Paese riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Il primo dei quattro appuntamenti, in prima serata su Rai Uno, ha visto Alberto Angela presentare al grande pubblico generalista tre grandi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

