Meraviglie, Alberto Angela doppia Al Bano e ottiene il 23% di share (Di domenica 5 gennaio 2020) Con la prima puntata della nuova edizione di Meraviglie – La penisola dei tesori, Alberto Angela si conferma vincitore della sfida tv del sabato sera appassionando alla sua conduzione una media di 4 milioni e 600 mila spettatori. Meraviglie di Alberto Angela Con uno share del 23%, il divulgatore è riuscito ad ottenere un risultato più che doppio rispetto a quello totalizzato da Al Bano. In contemporanea Canale 5 mandava infatti in onda la seconda delle due puntate di 55 Passi nel sole, programma che ripercorre la carriera artistica del cantante. Il format si è fermato all’11,4% di share per una media di circa 2 milioni di telespettatori. Gli italiani hanno dunque preferito andare alla scoperta di tre grandi bellezze del loro paese, vale a dire Capri, il Palazzo Reale di Torino e la fontana di Trevi di Roma. Il primo luogo è stato analizzato in tutta la sua bellezza e gli ... Leggi la notizia su notizie

