Meningite, vertice straordinario a Bergamo dopo il quinto caso: “Vaccineremo i ragazzi nelle scuole” (Di domenica 5 gennaio 2020) Si è tenuto nel pomeriggio di domenica un vertice straordinario in Prefettura a Bergamo convocato per discutere dei cinque casi di sepsi da meningococco che si sono verificati in poche settimane nel Basso Sebino, sulla sponde del lago d'Iseo. L'assessore regionale lombardo a Welfare, Giulio Gallera, ha annunciato una campagna di vaccinazioni nelle scuole: "Da metà settimana andremo nelle scuole superiori e vaccineremo i ragazzi: nelle scuole della zona e dove sono presenti i giovani residenti". Leggi la notizia su milano.fanpage

