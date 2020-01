Meningite nel Bergamasco: migliorano le condizioni del 16enne (Di domenica 5 gennaio 2020) In miglioramento le condizioni del 16enne di Castelli Calepio, ricoverato da ieri all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per una sepsi da meningococco, la stessa infezione che ha già colpito altre 4 persone in un mese nella stessa zona del Bergamasco (2 sono decedute). Il ragazzo resta ricoverato in prognosi riservata, ma la sua situazione clinica è ora stabile: respira da solo e la prognosi si presenta in miglioramento.L'articolo Meningite nel Bergamasco: migliorano le condizioni del 16enne Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

