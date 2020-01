Meningite in Lombardia, Gallera: “Vaccineremo i ragazzi nelle sedi scolastiche” (Di domenica 5 gennaio 2020) “Da metà settimana andremo nelle scuole superiori e vaccineremo i ragazzi: nelle scuole della zona e dove sono presenti i giovani residenti del Basso Sebino“. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale lombardo alla salute Giulio Gallera ai giornalisti prima della conferenza stampa seguita al vertice in Prefettura sui 5 casi di sepsi da meningococco nel Basso Sebino bergamasco. Le scuole, quindi, “non chiuderanno assolutamente“, ha dichiarato l’assessore. “Nella riunione di questa domenica abbiamo incontrato i sindaci e abbiamo ascoltato le richieste e le preoccupazioni dei cittadini – ha spiegato l’assessore Gallera dopo il vertice -. Abbiamo dato tutte le risposte e ricordiamo che sia Ats sia Regione Lombardia hanno agito con grande tempestività in questa situazione così anomala. Non è anomalo però il numero delle persone ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

