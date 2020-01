Meningite, gli esperti Sima spiegano come difendersi dai contaminanti indoor (Di domenica 5 gennaio 2020) Anche le meningiti batteriche, quelle da meningococco (Neisseria Meningitidis) di cui si discute in questi giorni in Italia per via di alcuni casi di attualità, sono in un certo qual modo da inquadrarsi nell’ambito dei contaminanti (in questo caso biologici) indoor. ”Si tratta infatti di batteri di diversi ceppi, oggi tutti coperti da vaccinazione, che possono risiedere nell’orofaringe di persone sane e si trasmettono per via aerea (tramite goccioline di saliva, colpi di tosse, starnuti) esclusivamente a distanze ravvicinate (in genere non più di 3 metri) e di solito per esposizioni prolungate in ambienti di vita o di lavoro confinati e frequentati”, spiega il dott. Prisco Piscitelli, epidemiologo e vicepresidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), da sempre attenta al tema dei contaminanti indoor. ”Al di fuori dell’organismo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

ceccamo : RT @ildottormea: Apprendo dai telegiornali che gli ambulatori vaccinali nel bresciano sarebbero presi d'assalto dopo il caso del povero rag… - ildottormea : Apprendo dai telegiornali che gli ambulatori vaccinali nel bresciano sarebbero presi d'assalto dopo il caso del pov… - BeJustMe : Dopo la notizia della morte del 16enne a Bergamo per Meningite, ho controllato subito il foglio delle vaccinazioni… -