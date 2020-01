Meningite, c’è un quinto caso nella zona del lago d’Iseo: gravissimo ragazzino di 16 anni (Di domenica 5 gennaio 2020) Un ragazzino di 16 anni originario di Castelli Calepio è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo da sabato pomeriggio: gli esami hanno confermato che si tratta di Meningite. È il quinto caso nella zona del lago d'Iseo in un mese, dopo la morte di una donna di 48 anni avvenuta sabato. Leggi la notizia su milano.fanpage

