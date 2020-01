Melita Toniolo Instagram, senza veli avvolta nel piumone: «Sto per svenire!» (Di domenica 5 gennaio 2020) Questa volta la bellissima Melita Toniolo su Instagram si è davvero superata. La sua foto senza veli ha procurato diversi capogiri ai suoi numerosi ammiratori. Le basta davvero poco per risultare irresistibile. La showgirl ha posto anche una domanda: «Buongiorno. Come la va?» Dopo aver visto la sua foto a dir poco sensazionale, la risposta dei followers è diventata scontata. La loro giornata, davanti a tanto splendore, è nettamente migliorata. Lo scatto “birichino” di Melita ha letteralmente acceso la loro fantasia. In pochissimi minuti il post ha ricevuto una marea di like e commenti. Impossibile ignorare una bellezza mozzafiato come la Toniolo. Leggi anche –> Melita Toniolo Instagram, curve strizzate nel costume aderente: «Divina!» Melita Toniolo Instagram: senza veli avvolta nel piumone La bellissima Melita Toniolo ha postato su Instagram una sua foto senza veli ... Leggi la notizia su urbanpost

iamellico : Melita Toniolo Katrina Roberto il cumenda Carolina Marconi Katia Pedrotti Fefè #GFvip - ClaudeDoubon : RT @telegnocca: la dea Melita Toniolo a bordo piscina @MELYTONIOLO ????????????????? - jef_sotto : RT @telegnocca: la dea Melita Toniolo a bordo piscina @MELYTONIOLO ????????????????? -