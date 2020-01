Mattia Santori leader delle Sardine “In Emilia la Lega verrà sconfitta, li abbiamo presi a schiaffi, abbiamo già vinto” (Di domenica 5 gennaio 2020) Ieri a Faenza in piazza della Libertà si sono riunite 4 mila Sardine. Alla manifestazione che si è tenuta ieri ha partecipato anche il leader del Movimento, Mattia Santori. A soli pochi mesi dalla loro nascita, la prima manifestazione delle Sardine risale al 14 novembre quando a Bologna si riunirono 10 mila persone, il Movimento fa ancora parlare di se e si sta dando un’organizzazione per diventare in un futuro molto prossimo probabilmente un partito. Le Sardine hanno scelto Faenza perché nella città oggi arriverà il leader della Lega Matteo Salvini “nemico” giurato del Movimento. A tal proposito sull’arrivo di Matteo Salvini e sulle prossime elezioni regionali che si svolgeranno il 26 gennaio ha parlato ieri con i giornalisti Mattia Santori: “Questa è una terra di persone che pensano prima agli altri e poi a se stessi, ed ecco perché qui il solito teatrino ... Leggi la notizia su baritalianews

