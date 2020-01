Mattarella, il presidente torna in Sicilia per l’anniversario della morte del fratello Piersanti. Visita al cimitero con la famiglia (Di domenica 5 gennaio 2020) Mezz’ora, forse qualcosa in più. Tanto è durata la visita del presidente della Repubblica al cimitero di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, dove è sepolto suo fratello Piersanti Mattarella, il presidente della Regione Siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 davanti agli occhi della moglie. Alla vigilia del quarantesimo anniversario della morte, il capo dello Stato è tornato nella città d’origine della sua famiglia, per rendere omaggio al fratello assassinato. Con Sergio Mattarella c’erano anche i tre figli, Bernardo Giorgio, Laura e Francesco, oltre ai due figli di Piersanti Mattarella, Bernardo e Maria, quest’ultima segretario generale della Regione Siciliana. Nello stesso cimitero, tra l’altro, è sepolta Marisa Chiazzese, moglie del capo dello Stato morta nel 2012. Dopo la visita a Castellammare, il presidente della Repubblica è rientrato a Palermo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

