Massimo Giletti, morto il papà Emilio: aveva 90 anni. Faceva l’imprenditore ed era stato un pilota di Ferrari e Maserati (Di domenica 5 gennaio 2020) Massimo Giletti, morto il papà Emilio: aveva 90 anni ed era il proprietario dell’azienda di famiglia, la Giletti Spa, azienda tessile fondata nel 1884. L’imprenditore, ricoverato all’ospedale di Novara, è morto per cause naturali e la sua camera ardente potrebbe svolgersi già da domani proprio in azienda, dove aveva anche lavorato il figlio Massimo da giovane prima di dedicarsi alla carriera televisiva. Emilio Giletti era famoso anche per il suo passato di pilota d’auto negli anni Cinquanta per Ferrari e Maserati. Fu con quest’ultima che ottenne la vittoria più prestigiosa della carriera nella Mille Miglia del 1953. Proprio lo sport è sempre stato una sua passione, con molte sponsorizzazioni a club locali e manifestazioni automobilistiche di vario tipo. Leggi la notizia su newscronaca.myblog

