Massimo Giletti, lutto per il conduttore televisivo: il padre Emilio è morto a 90 anni (Di domenica 5 gennaio 2020) lutto per Massimo Giletti, giornalista: è morto il padre Emilio, di 90 anni, all’ospedale di Novara. Nato in provincia di Biella nel 1929, era il proprietario di un’azienda tessile omonima, la Giletti S.p.A. Subito è arrivata la solidarietà di colleghi e amici del conduttore televisivo. Lo staff della trasmissione che Giletti conduce su La7 ,”Non è l’Arena”, ha espresso le condoglianze su Twitter, con un “forte e affettuoso abbraccio”. Gli autori, la produzione, la redazione, gli inviati e tutti i collaboratori di @nonelarena e @FremantleIT si uniscono al dolore di Massimo Giletti per la perdita del padre Emilio. A lui e a tutta la sua famiglia un affettuoso e forte abbraccio. #nonelarena #Giletti @La7tv pic.twitter.com/LGmAuvXufg — Non è l’Arena (@nonelarena) January 5, 2020 Emilio Giletti lascia tre figli: Massimo, Emanuele, Maurizio e la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

