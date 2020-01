Marocco: turista italiana trovata senza vita sulla spiaggia (Di domenica 5 gennaio 2020) Di questi minuti la notizia del ritrovamento del corpo di una turista italiana in Marocco. Il cadavere apparterrebbe a una 30enne originaria del Vicentino, irreperibile nelle 24 ore precedenti alla scoperta. La denuncia della scomparsa sarebbe stata fatta da un amico di nazionalità marocchina. 30enne italiana trovata morta in Marocco trovata senza vita su una spiaggia a nord di Dakhla, in Marocco: questa la notizia che si fa strada velocemente tra le cronache e che, secondo l’Agi, riguarderebbe una giovane turista italiana di 30 anni il cui corpo sarebbe stato scoperto sulle sabbie di Boutalha. La donna sarebbe stata identificata e sarebbe originaria di Thiene, in provincia di Vicenza. Al momento non ci sono ulteriori dettagli, in attesa che le indagini chiariscano i contorni dell’accaduto. La denuncia di scomparsa 24 ore prima Stando alle informazioni in arrivo dal ... Leggi la notizia su thesocialpost

