Manuela Falorni moglie di Franco Ciani dopo la Oxa: “Era il mio manager quando ero una pornoattrice” (Di domenica 5 gennaio 2020) Manuela Falorni ha 61 anni ed è un’ex attrice pornografica italiana, spesso menzionata con l’appellativo La Venere Bianca. È stata la moglie del musicista Franco Ciani fino alla sua morte, avvenuta venerdì scorso dopo un gesto estremo. Si è suicidato in una camera d’albergo per problemi economici e per essere stato respinto a Sanremo, e ora la Falorni affida a Facebook un lunghissimo sfogo nel quale cerca di darsi coraggio, usando per la prima volta il termine vedova. Cercare conforto su una tastiera del telefono, ritrovarmi a scrivere vedova, il senso di precarietà che già mi accompagnava da troppi anni sembra che debba rinnovarsi ogni stagione. …Arriverà un momento di calma piatta? Non cerco serenità xché so già che non potrò averla mai più, ma almeno la calma piatta, dove puoi pensare che x almeno qualche anno non avrai dolori nuovi da metabolizzare, dove ... Leggi la notizia su forzazzurri

fanpage : Manuela Falorni moglie di Franco Ciani dopo la Oxa: 'Era il mio manager quando ero una pornoattrice' -