Mamma morta in agriturismo, trovata legata e con il volto tumefatto (Di domenica 5 gennaio 2020) Tragedia a Milano: una donna di 90 anni è stata trovata morta attorno alle 10 di questa mattina all’interno di una vasta area in via Pescara 37 al ‘Podere Ronchetto’, dove sono in corso lavori per trasformare quello che attualmente è un parcheggio per camper in agriturismo. La vittima si chiama Carla Quattri ed era madre dei gestori della struttura. Segni evidenti di aggressione sull’anziana. Il volto appare tumefatto e si sospetta quindi sia stato un omicidio. A scoprire il corpo è stata la figlia della vittima, che lavora nella struttura nella periferia sud di Milano. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, le Volanti della polizia e la Scientifica che ha eseguito i rilievi. I segni di violenza sul corpo della donna non concedono quasi nessun dubbio: si tratta di aggressione. Nulla da fare: Carla ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

