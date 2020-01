Mafia Foggia, 3 attentati e un omicidio in tre giorni: venerdì corteo di Libera. Don Ciotti: “Schierarsi e chiamare il male per nome” (Di domenica 5 gennaio 2020) Tre attentati tra la notte di San Silvestro e venerdì. L’esecuzione di un commerciante d’auto, freddato con 3 colpi di pistola al volto in un agguato dalle modalità mafiose. A Foggia l’inizio del 2020 è stato segnato da una catena di bombe e omicidi che ha spinto Libera ad organizzare una mobilitazione in città, programmata per venerdì 10. Un corteo per “rispondere alla violenza criminale”, spiega l’associazione antiMafia di don Luigi Ciotti, che tre anni fa accese per prima i fari sulla situazione del Foggiano, dove le quattro ‘teste’ della criminalità organizzata (Società Foggiana, Mafia del Gargano, Cerignola e clan di San Severo) negli ultimi anni hanno lasciato una lunga scia di sangue nonostante il lavoro dell’AntiMafia barese. Le decine di arresti e operazioni del 2019 hanno fiaccato ma non smantellato i clan della città, come ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

