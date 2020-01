Madonna presenta il suo nuovo Toy-boy, Ahlamalik (FOTO) (Di domenica 5 gennaio 2020) nuovo fidanzato per Madonna, la cantante presenta il suo nuovo toyboy, Ahlamalik su Instagram, scopriamo chi è! nuovo anno e nuovo fidanzato per Madonna! La star internazionale della musica pop lo presenta su Instagram ma i due sono già stato avvistati assieme. Infatti, è stata vista in compagnia di un nuovo ragazzo a Miami, in un hotel e a Londra, in aeroporto. La coppia pare abbia trascorso le festività natalizie proprio nel capoluogo londinese e quindi adesso ha fatto conoscere a tutti il suo toyboy. Dopo aver divorziato dal regista Guy Ritchie la cantante ha avuto diversi boyfriend, tutti giovanissimi e molto belli. Sono infatti queste due caratteristiche che distinguono i fidanzati della regina del pop, e anche quest’ultimo li rispecchia in pieno. Ma come si chiama il nuovo fidanzato di Madonna? Il suo nome è Ahlamalik Williams, ma di lui non si altro, a parte che è un ballerino. ... Leggi la notizia su kontrokultura

