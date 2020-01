Macchina fotografica con sorpresa: "Chi sono queste persone?" (Di domenica 5 gennaio 2020) Valentina Dardari Le foto ritraggono una famiglia anni settanta in vacanza. Il proprietario ha lanciato un appello sui social Bella sorpresa quella che si è ritrovato tra le mani un fotografo francese che come regalo di Natale ha ricevuto una Macchina fotografica vintage. Al suo interno ha infatti trovato un rullino fotografico mai sviluppato. Thomas App, questo il nome del fotografo francese appassionato dell’analogico, ha quindi pensato di farlo lui. Le immagini sviluppate ritraggono una famigliola felice in vacanza, probabilmente negli anni ‘70. La famiglia dovrebbe essere composta da mamma, papà, nonni e tre bambini piccoli. Tutti sorridenti, vestiti con abiti estivi e con alle loro spalle un lago. Thomas App, spiegando il suo gesto, si è detto convinto che la famiglia sarebbe felice di riavere quelle foto. L'appello per trovare la famiglia immortalata nella Macchina ... Leggi la notizia su ilgiornale

