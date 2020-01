“Ma dove vai”. UeD, Valentina Autiero demolita, commenti pesantissimi. Lei scoppia a piangere (Di domenica 5 gennaio 2020) L’ultima registrazione di Uomini e Donne è stata davvero ricca di sorprese. Come sempre tra un litigio e un chiarimento, le coppie che aspirano a ufficializzare un amore non perdono mai di vista ciò che conta davvero: trovare l’anima gemella. Dame e Cavalieri intrecciano scoop con baci appassionati, fughe improvvise, uscite di scena e ritorni. Come dimenticare Gemma e il suo dentista? La dama torinese non poteva immaginare che andasse a finire così. La loro sembrava davvero una storia destinata a durare. Ma Valentina Autiero? Cosa ha combinato nel frattempo? È andata in scena una sfilata con un tema ben pensato: “Bella da far perdere la testa”. Valentina Autiero ha mostrato le gambe, ma non tutti sembrano avere gradito. Oltre alle gambe c’è di più? A quanto pare sembrano contare molto più di qualsiasi altra cosa. Critiche vergognose sono piovute su Valentina, a cui ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

NicolaPorro : Si parla sempre del taglio del cuneo fiscale... ma mai per il ceto medio! @enrico_zanetti ci svela alcuni numeri in… - francescocosta : Da tempo purtroppo Catania è diventata Caracas. Ma riesce sempre e comunque a stupirti. Non so da dove cominciare. - paoloroversi : Idioti in auto sportiva e dove trovarli. Ma anche come rimetterli al loro posto! -