M5s, l’ex ministra Trenta trasloca: «Il 9 gennaio lascio l’appartamento di servizio» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Anno nuovo, casa vuota. L’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta annuncia che presto lascerà l’appartamento di servizio al centro di tante polemiche nelle scorse settimane: «Il 9 gennaio ci sarà il tanto discusso trasloco dal famoso “Appartamento di Stato”, come è stato definito da alcuni Media, che porrà – speriamo – fine a questa squallida storia di fango mediatico», scrive l’esponente del M5s in un post su Facebook. Si stratta della casa nel quartiere San Giovanni, a Roma, dove Trenta si era stabilita con suo marito e il cane Pippo, lasciando così l’appartamento di sua proprietà al Pigneto, quartiere considerato poco consono per la sua attività di ministra per via dello «spaccio di droga». La polemica era nata dopo la nascita del Conte II e la mancata riconferma al ministero per Trenta che ha continuato ad abitare nell’immobile ... Leggi la notizia su open.online

