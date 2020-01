L’uomo del giorno, Glenn Stromberg: l’ignobile soprannome e quel vergognoso episodio contro il Milan di Baresi (Di domenica 5 gennaio 2020) Otto stagioni con la maglia dell’Atalanta. Adottato dai tifosi della Dea, lui che veniva dalla Svezia. Compie 60 anni Glenn Peter Stromberg, protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Una storia d’amore iniziata male. Arrivato a Bergamo nel 1984, dopo aver vinto una Coppa Uefa nel 1982 con il Goteborg ed aver giocato anche nel Benfica, trova Nedo Sonetti, allora tecnico atalantino, che predilige la fase difensiva. Fatica ad ambientarsi. Nel 1987, l’Atalanta retrocede ma, finalista in Coppa Italia contro il Napoli scudettato di Maradona, si ritrova a giocarsi in Europa la Coppa delle Coppe. In panchina arriva Emiliano Mondonico e la carriera di Stromberg cambia. Il “Mondo” gli dà la fascia da capitano e lo mette al centro del progetto. Una stagione, quelle 1987-88, strepitosa per l’Atalanta: i nerazzurri raggiungono le ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

