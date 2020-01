Luca Zingaretti investito a Roma Il commissario Montalbano (Di domenica 5 gennaio 2020) Momenti di paura per l’attore Luca Zingaretti, coinvolto in un incidente in scooter in via Cola di Rienzo, nel centralissimo quartiere Prati a Roma. Dalle prime informazioni, Zingaretti starebbe bene tanto da non essere stato portato in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Prati. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto un’auto e lo scooter su cui viaggiava il noto attore divenuto famoso grazie al ruolo del commissario Montalbano in tv. Luca Zingaretti, è lui il regista dei nuovi episodi del commissario Montalbano: ‘Siamo orgogliosi’ Il commissario Montalbano, la top ten degli ascolti Primo posto: La Giorstra degli Scambi, trasmesso il 12 febbraio ha migliorato il record precedente nello share, totalizzando 11.386.000 spettatori ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

