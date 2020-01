Livorno, romeno ruba alcolico poi sputa al vigilante e aggredisce gli agenti (Di domenica 5 gennaio 2020) Federico Garau La guardia giurata, intervenuta in difesa dei dipendenti che avevano colto sul fatto lo straniero, è stata aggredita: anche i poliziotti giunti successivamente sul posto sono divenuti bersaglio del facinoroso, che se l'è cavata con una semplice denuncia Si è introdotto all'interno di un supermercato di Collesalvetti (Livorno) per rubare una bottiglia di superalcolico poi, una volta scoperto, ha aggredito e sputato contro il vigilante intervenuto per fermarlo e successivamente se l'è presa pure con gli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto, ricoperti di insulti e minacce. Il responsabile della vicenda è un 50enne di nazionalità romena, tratto in arresto solo dopo che i poliziotti, se pur con grande fatica, sono riusciti a ricondurlo alla ragione. L'episodio, come riportato dai quotidiani locali, si è verificato durante la tarda mattinata dello ... Leggi la notizia su ilgiornale

