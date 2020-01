Liverpool, Klopp gongola: «Ho adorato ogni secondo di questa gara» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Jurgen Klopp ha commentato con grande soddisfazione la vittoria ottenuta dal Liverpool contro l’Everton Il suo Liverpool sa solo vincere e Jurgen Klopp non può che essere felice e soddisfatto del momento vissuto dai Reds. Il tecnico tedesco ha commentato in conferenza stampa la vittoria del Liverpool contro l’Everton in FA CUP. «È stato molto importante che i giovani hanno iniziato a giocare. Ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi della loro partita, è stata eccezionale. Abbiamo segnato il goal e controllato il gioco. Mi sono piaciuti. Mi sono goduto ogni singolo momento». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

